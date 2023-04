Incontro sul tema: ’Rifiuti oggi, risorse domani’

"Rifiuti oggi, risorse domani" è il titolo della serata-incontro con Ezio Orzes fissata per venerdì alle 21 in municipio a Castelnovo Monti sulle prospettive future per la gestione dei residui domestici e non solo. All’incontro sarà presente Orzes, amministratore di Ponte nelle Alpi, Comune in provincia di Belluno, da sempre impegnato sui temi ambientali, sociali, legati all’energia sostenibile. Membro del consiglio direttivo dell’Associazione nazionale dei Comuni virtuosi, è considerato uno dei massimi esperti italiani sul tema dei rifiuti.