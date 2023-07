Incontro sulla ’macchina da cibo’ Ne parla lo scrittore Marrone

di Lara Maria Ferrari

Appuntamento con il cibo, questa volta parlato e comunicato, oggi alle 19 nel Chiostro della Ghiara. Per la rassegna ’Macchine sensibili’ sarà ospite Gianfranco Marrone, fra i più importanti semiologi italiani, professore ordinario all’università di Palermo, in un incontro dal titolo ‘La macchina da cibo’. Scrittore e giornalista, autore di numerosi saggi sulla comunicazione dei fenomeni culturali e sociali, dalla marca alla letteratura, agli spazi urbani, fino negli ultimi anni a concentrarsi sul tema della cultura del cibo e del gusto, Marrone avrà in qualità di discussant Arturo Bertoldi, presidente di Istoreco, e Federico Montanari, docente Unimore.

Seguirà, per chi lo desidera, la cena (prenotazioni 0522452323). "Questa rassegna vuole innanzitutto mostrare come l’università si possa, e voglia, aprire a iniziative assieme alla città (collaborando anche con diverse associazioni di Reggio, come Via Roma 49, Rizosfera, Chiostri della Ghiara) - spiega Franco Montanari - Sia sul piano di temi di grande impatto e attualità, come è il rapporto fra guerra e comunicazione; o fra cibo e gusto, questione molto rilevante anche sul piano economico e culturale per quanto riguarda il territorio reggiano e modenese. O, ancora, in rapporto a una riflessione storica e culturale (è il caso del punk e il pensiero critico sugli anni ‘80, considerandolo come anticipo della grande mostra d’autunno, dedicata ai CCCP. Un vero scambio di rapporti fra università e città che auspichiamo si possa estendere ancora di più negli spazi fisici e di vita della città e con altre iniziative, di ricerca negli spazi pubblici di Reggio".