Incontro sulla mostra. C’è anche il vescovo

Domattina alle 10.30 alla sala conferenze di Palazzo dei Principi, in centro a Correggio, si svolge un incontro legato alla mostra "Nel solco l’inchiostro" dedicata all’arte incisoria e alla fotografia. Intervengono come relatori Zeno Davoli e Massimo Mussini, con la presenza di monsignor Giacomo Morandi, arcivescovo della diocesi reggiano-guastallese, il vicario vescovile Giovanni Rossi e il sindaco Fabio Testi. Un’occasione per approfondire l’evoluzione delle tecniche di rappresentazione per la riproduzione e la comunicazione dell’immagine con la codificazione del messaggio.