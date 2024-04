Incontro sulla pace con Pugliese e Bruschi: "Serve la diplomazia"

Si è parlato di pace, nei giorni scorsi a Correggio, con una conferenza di Pasquale Pugliese, segretario del Movimento Non Violento, in dialogo con Fabiana Bruschi, attivista della coalizione "Si può fare" di Correggio. Il dottor Pugliese ha ribadito l’importanza della diplomazia nei conflitti prima che sfocino in guerra, "soprattutto perché oggi la guerra non utilizza fionde o spade ma nell’era post nucleare può portare all’estinzione della umanità". "Esiste una differenza – ha aggiunto – tra la violenza interpersonale e quella che si può accendere tra le nazioni attraverso la guerra. Possiamo infatti riscontrare il drastico calo di omicidi in Italia negli ultimi 50 anni ma non lo stesso calo del numero di conflitti tra i popoli, oltre un centinaio presenti sul pianeta oggi. Quando si arriva alla guerra l’avversario viene deumanizzato e il linguaggio e la retorica bellicista arrivano a giustificare guerre ’giuste’ rendendole al nostro pensiero indispensabili per sconfiggere il male assoluto".