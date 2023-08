Incontro sull’arrivo dei migranti a Gualtieri: tutti i dettagli

In vista dell’arrivo di migranti stranieri, destinati per alcuni mesi a essere accolti nelle ex scuole elementari di Santa Vittoria di Gualtieri, viene organizzato un incontro informativo, domani alle 18, per illustrare ai cittadini del paese le modalità dell’operazione di accoglienza. Sono attesi all’incontro il sindaco Renzo Bergamini, rappresentanti della giunta comunale, il vice prefetto Gabriele Gavazzi, i responsabili della Caritas che gestiranno l’intervento.

L’incontro si svolge nella sala civica di palazzo Greppi a Santa Vittoria di Gualtieri. Nei giorni scorsi il primo cittadino ha annunciato la disponibilità ad accogliere una quindicina di migranti, con priorità a donne con figli minori. Per togliere ogni dubbio e rispondere ai quesiti dei cittadini, è stato convocato un incontro pubblico illustrativo.