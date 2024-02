Incontro Tecnosuperiore: "Massimo impegno da parte della proprietà"

Nuovo incontro tra le parti, ieri pomeriggio in municipio a Gualtieri, sul futuro della Tecnosuperiore (l’ex Tecnogas), coi vertici dell’azienda e rappresentanti sindacali dei lavoratori. È stato confermato da parte della proprietà aziendale il massimo impegno verso un piano industriale che possa non solo garantire un rilancio di Tecnosuperiore, ma anche una valorizzazione della forza lavoro, della risorsa umana, per poter garantire un lavoro sicuro a quanti più dipendenti possibile. Ci sono anche spiragli verso un superamento della scadenza di maggio, quando sarebbe prevista la cessazione di ogni tipo di ammortizzatore sociale. Ma, attraverso nuove soluzioni, esiste la concreta possibilità che una cassa integrazione possa proseguire ancora per un anno, dando così la possibilità di garantire un reddito ai lavoratori che non rientrano nei piani di produzione diretta in azienda. "La fattibilità dell’operazione – precisano i sindacati – dipenderà dal raggiungimento dell’accordo tra le parti".