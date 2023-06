Incontro tra parole, jazz e immagini

Un incontro con Filippo Bianchi e Giordano Gasparini per comprendere lo sguardo della fotografia sulla musica jazz e d’improvvisazione. E’ quanto avverrà oggi, alle 18.30, nello Spazio Gerra, nell’ambito della mostra di Roberto Masotti ‘You Tourned The Tables On Me’. Curata da Silvia Lelli e dedicata alla scena musicale più sperimentale degli anni Settanta e Ottanta, l’esposizione aperta a ingresso libero fino a domani (sabato e domenica 10-20) viene riproposta a un anno dalla scomparsa di Masotti e in occasione della riedizione del volume dal titolo omonimo ‘You Tourned the Tables On Me’ (dove il gioco di parole tra turned e tourned suggerisce una traduzione come "Tu mi hai preso in giro"). I visitatori possono vedere l’insieme di 115 ritratti dei più noti musicisti contemporanei di tutto il mondo, tra cui John Cage (nella foto sopra), Philip Glass, Brian Eno, Steve Reich, Michael Nyman, Demetrio Stratos e molti altri, oltre a diversi materiali video e sonori. Una piccola sezione di 12 fotografie di Masotti - messe a disposizione dall’archivio mediateca della Fondazione I Teatri - riguarda l’esperienza di Musica Realtà, in diversi luoghi della provincia nel 1978 coinvolgendo Enrico Rava, Barry Guy, Kenny Wheeler. Gasparini ne discute con Bianchi, direttore della rivista Musica Jazz, a partire da un suo articolo dove la provincia reggiana di fine anni ‘70 viene descritta come spazio di sperimentazione esemplare per l’avanguardia musicale internazionale.

Lara Maria Ferrari