Incontro tra studenti

Venerdì 24 novembre alle 16,30 al centro giovani Happy Place di via Piave, si svolge un incontro per ragazze e ragazzi che frequentano le medie per poter ottenere informazioni, consigli e dati sulle scuole superiori del territorio, in vista della scelta da attuare per i prossimi anni. A disposizione dei ragazzi ci saranno studenti delle scuole superiori o neodiplomati che già frequentano gli istituti superiori, per rispondere a domande, curiosità e dubbi. Si tratta di un incontro che non sostituisce le visite istituzionali nelle scuole, ma che favorisce un confronto diretto tra giovani, basato sull’esperienza di alcuni studenti.