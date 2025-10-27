"Incredibili le parole da parte di Atersir"

"Non possiamo che rimanere esterrefatti di fronte alle parole del direttore di Atersir, che scarica nuovamente la colpa su un suo funzionario ’abitualmente non incaricato’, così ci viene detto, per le dichiarazioni rese in Commissione Consiliare lo scorso giugno. Un funzionario che, ricordiamo, è il Responsabile del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani del Territorio Ovest (Reggio, Parma, Piacenza), quindi a tutti gli effetti una figura apicale, e che nei fatti non ha inventato nulla". Alessandro Aragona e Cristian Paglialonga, esponenti entrambi di Fratelli d’Italia, commentano l’intervista di Vito Belladona pubblicata ieri sul Carlino. "Ha ammesso che Atersir non riesce a organizzare gare, lasciando così i reggiani con tariffe esorbitanti. Ha accennato, seppur in battuta, a uno stato di ‘quieto vivere’ tra le multiutility, che sembrerebbe supporre una zona d’ombra molto opaca nella gestione dei rifiuti".

"Capiamo – insistono – l’imbarazzo di Atersir, ma la verità è chiara a tutti: il Comune di Reggio è stato spogliato di ogni potere decisionale, ridotto a un semplice notaio costretto a prendere atto delle decisioni delle multiutility che gestiscono la Tari e di Atersir. E in questo contesto chi governa la città tace, un silenzio assordante. I reggiani meritano tariffe eque, non la mera difesa di un sistema che li fa pagare di più. Fratelli d’Italia non si ferma qui – concludono –: valuteremo ulteriori azioni, tra cui l’opportunità di adire agli enti di vigilanza preposti, per chiedere la sospensione di questa manovra ingiusta".