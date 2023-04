Incrocio di Lentigione, lavori per la sicurezza

E’ un incrocio spesso al centro degli impegni, non solo elettorali, in quanto molto trafficato. E’ quello situato alle porte di Lentigione di Brescello, accanto agli accessi degli stabilimenti di Immergas, ma anche sulla ex Statale della Cisa, accanto alla stazione ferroviaria e alla strada che collega al centro della frazione. Doveva diventare una rotatoria, con il progetto poi annullato proprio per la vicinanza alla linea ferroviaria, che non ne consentiva la realizzazione. Ora arriva l’annuncio: tra martedì e mercoledì, subito dopo il week end pasquale, la Provincia avvierà i lavori tra la ex Statale 62 e via Chiesa, istituendo un senso unico alternato durante le attività di cantiere. Un intervento che dovrebbe durare circa cinque mesi, costo 330 mila euro.

L’intervento prevede una razionalizzazione dell’incrocio con la creazione di quattro corsie sul lato nord di via Chiesa e tre sul lato sud, oltre a due stalli per autobus di linea fuori dalla carreggiata stradale e attraversamenti pedonali a chiamata (quattro semafori) per aumentare la sicurezza dell’incrocio. Sarà effettuata una manutenzione straordinaria dell’impianto semaforico, ormai vetusto, aggiornando apparecchiature e cartellonistica. Il cantiere causerà disagi al traffico, in particolare negli orari di punta.

Qualche intervento sarebbe necessario pure sulla strada provinciale Brescello-Cadelbosco, che collega a Poviglio e in alcuni tratti si presenta in condizioni piuttosto degradate. Lo evidenzia Luciano Conforti (movimento Onestà Civile) con una segnalazione inviata alla Provincia: "Il manto stradale è quasi impercorribile, molto pericoloso per ogni mezzo per svariati cedimenti, buche e abbassamenti stradali. Si intervenga al più presto per ripristinare le condizioni di sicurezza".

a.le.