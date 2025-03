"Incrocio pericoloso, fate qualcosa"

Da tempo, ormai, l’incrocio tra via Trieste e via Togliatti, alle porte del centro di Reggiolo, è al centro di una richiesta di messa in sicurezza da parte di numerosi cittadini residenti che lamentauna situazione "preoccupante e che richiede una attenzione immediata da parte delle autorità locali, soprattutto a causa dell’aumento del traffico in quel tratto di strada".

Già nei mesi scorsi si erano avuti incontri, sollecitazioni, perfino una raccolta di firme per sottolineare i potenziali pericoli su quell’incrocio e zone limitrofe. I cittadini lamentano la violazione in ingresso in via Trieste di mezzi pesanti nonostante il divieto dislocato nei pressi della vicina rotatoria. Inoltre, gran parte degli autocarri con rimorchio risultano svoltare in via Togliatti, con pericolo per coloro che si immettono in via Trieste nell’altro senso di marcia, viste pure le ridotte dimensioni dell’incrocio. E poi l’alta velocità di molti veicoli su via Trieste, ben oltre il limite dei 30 km/h previsto su quella carreggiata. "Da segnalare – aggiungono i cittadini – come il terminal del bus di via Moro abbia determinato un aumento del traffico. Diverso autobus modificano pure il percorso obbligato, entrando in via Togliatti da vie Trieste, talvolta scaricando i passeggeri sul lato strada, privo di fermata, anziché raggiungere il capolinea". Un tema, quello dell’incrocio in questione, tornato di attualità dopo il recente scontro tra auto, che è costato la vita a una pensionata, coinvolta nell’incidente.

