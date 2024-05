Incrocio più sicuro con la nuova rotonda

Continuano i cantieri stradali per migliorare la sicurezza e fruibilità delle infrastrutture. "Ieri è arrivato l’elemento d’arredo della nuova rotonda tra via Allegri e via del Palazzo che così è definitivamente ultimata – annuncia il sindaco Emanuele Cavallaro –. Lavorando di precisione, i tecnici sono riusciti a ricavarvi anche un nuovo attraversamento pedonale: è importante perché la strada che passa davanti alla Corte di fatto si connette poi col sistema delle ciclabili e lì, fino a oggi, non c’era un punto in cui un pedone potesse passare in sicurezza. Ora l’incrocio è più sicuro e anche più bello. Ieri sera è avvenuta la prima accensione delle scritte". Proseguono pure i lavori in piazza per la realizzazione di nuovi posti auto al posto dei cassonetti dei rifiuti e in via Melato/Zacconi nella zona che i rubieresi conoscono come parcheggio dell’ex Conad. Qui sono stati posati i blocchi di cemento autoportanti che serviranno a sorreggere la nuova rampa di accesso al parcheggio, che in questo modo sarà a servizio anche del centro storico, utile nei giorni di mercato e non solo. Contemporaneamente si è deciso di eseguire un intervento di miglioramento sulla rampetta destinata ai diversamente abili, troppo stretta per passare comodamente con le carrozzine più grandi: si sta provvedendo a sostituire i parapetti in modo da aumentare la percorribilità in larghezza di una trentina di centimetri. "Un fuoriprogramma – spiega Cavallaro – che vuole essere un gesto di attenzione proprio al tema dell’accessibilità: del resto, all’uscita dalla rampa, è in corso di concretizzazione un attraversamento pedonale rialzato destinato proprio, innanzitutto, a passeggini e carrozzine. In merito alla nuova rotonda di via del Palazzo, ricordo che fisicamente (parlo dei cordoli) era quella che prima si trovava in centro, vicino alla farmacia Molinari, dove ora abbiamo realizzato un parcheggino. Il fatto che in questo comune i manutentori non buttino le cose, ma le custodiscano e poi si possano utilizzare, a me sembra un piccolo grande esempio di affetto per la cosa pubblica di cui voglio ringraziare operai e tecnici".

Matteo Barca