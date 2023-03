Incrocio sopraelevato per tutelare pedoni, ciclisti e limitare la velocità

Nei giorni scorsi è stato realizzato l’intervento per la moderazione del traffico all’incrocio tra via Martiri, via Carducci e via Garibaldi, in centro a Rio Saliceto, quale opera complementare all’anello ciclabile urbano di recente realizzazione. Nello specifico, l’incrocio è stato sopraelevato per tutelare maggiormente pedoni e ciclisti oltre che per limitare la velocità veicolare in un tratto urbano in cui finora si sono sempre registrate velocità inadeguate. L’intervento sarà completato nell’arco delle prossime settimane, così da raggiungere la sua piena funzionalità, con il rifacimento della nuova segnaletica orizzontale e verticale oltre al livellamento del raccordo delle carreggiate con il "dosso" di nuova realizzazione. Pur aprendo al traffico per non provocare ulteriori disagi, l’incrocio sarà interessato da ulteriori lavori nei prossimi giorni. Inoltre, come anticipato ieri dal Carlino, la prossima settimana inizieranno i lavori per la rotatoria tra la Provinciale 30 e via Balduina, per un costo di 180 mila euro finanziati con risorse pubbliche di Comune e Provincia. La nuova rotatoria avrà un diametro esterno di 27 metri con una carreggiata stradale di 8 metri di larghezza. Previsto pure il completo rifacimento dell’impianto di illuminazione e della segnaletica stradale. Saranno possibili durante il giorno sensi unici alternati in base alle esigenze di cantiere.