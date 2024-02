Incubo bullismo a 13 anni. Ferito e preso a pugni, denunciati quattro minori

Avrebbero insultato, riempito di pugni e ferito un compagno di scuola: quattro ragazzini di 14 anni sono stati denunciati dai carabinieri per le ripetute violenze sul loro coetaneo. È accaduto a Sant’Ilario. Stando a quanto emerso dalle indagini, la vittima ha dovuto sopportare per mesi le angherie dei compagni, che non perdevano occasione per offenderlo, tirargli i capelli, prenderlo a pugni arrivando, in un’occasione, pure a farlo cadere dalla bicicletta per poi accanirsi su di lui, prendendolo a pugni e lanciandogli contro un pezzo di ferro che ha provocato al ragazzino un taglio profondo alla gamba. Proprio dopo quest’ultimo, più grave, episodio, i genitori del 13enne hanno deciso di chiedere aiuto e si sono rivolti ai carabinieri. In origine, i quattro avrebbero avuto atteggiamenti ostili verso il loro compagno di scuola, con offese, insulti e anche molestie verso di lui e non soltanto all’interno dell’ambiente scolastico ma in ogni altro luogo che la vittima frequentava. Il ‘salto di qualità’ nelle violenze risalirebbe all’estate scorsa, quando i quattro sono passati alle violenze fisiche nei confronti del coetaneo: secondo quanto è stato ricostruito dagli accertamenti, è stato picchiato in almeno sei occasioni. La prima volta è stata nel luglio del 2023, in un parco pubblico della Val d’Enza dove il giovane è stato colpito con un pugno, poi ad agosto in un campo sportivo, dove è stato spinto, fatto cadere a terra e insultato. E ancora, a ottobre all’uscita da scuola il 13enne è stato offeso e preso per i capelli mentre il giorno successivo alla fermata dell’autobus l’hanno afferrato per il collo. L’ultimo episodio, che ha indotto i genitori a rivolgersi ai carabinieri per denunciare quanto il figlio subiva da tempo, è avvenuto invece il mese scorso: il ragazzino era in sella alla bici e stava andando a studiare quando si è imbattuto in quei quattro: i suoi presunti aggressori che lo hanno prima fatto cadere dalla bici per poi prenderlo a pugni fino ad arrivare a lanciargli un pezzo di ferro tanto da procurargli un profondo taglio sulla gamba destra. La vittima ricorsa alle cure sanitarie è stata medicata e dimessa con una prognosi di 15 giorni. I genitori della vittima nel passato avevano cercato di chiedere spiegazioni ai quattro minori sul loro atteggiamento ma sono stati offesi a loro volta:, quindi si sono rivolti ai carabinieri di Sant’Ilario raccontando tutto. I carabinieri quindi, acquisita la denuncia dei familiari, hanno dato subito avvio alle indagini che, supportate anche da concordi testimonianze, hanno permesso di ricostruire i fatti e di acquisire presunti elementi di responsabilità in ordine ai citati riferimenti normativi violati: i quattro minori sono stati denunciati al Tribunale dei Minorenni di Bologna, l’accusa è di concorso in lesioni personali aggravate, percosse e molestia o disturbo alle persone.