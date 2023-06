Incubo furti a San Giacomo, case e veicoli nel mirino

Torna "l’incubo furti" a Guastalla e, in particolare, nella frazione di San Giacomo, dove di recente si sono verificati diversi blitz dei soliti ignoti, nonostante l’attivazione di un vasto sistema di "Controllo di vicinato" che nei mesi scorsi sembrava aver portato ad alcuni risultati positivi, con un vistoso calo dei reati denunciati alle autorità.

Ma nelle ultime settimane risultano esserci stati diversi furti. Non solo in abitazioni, ma anche in furgoni e di auto. Come la Fiat Cinquecento grigio scura portata via dai ladri l’altra sera, tra le 22 e le 23, mentre era in sosta proprio a San Giacomo. Inoltre nei giorni scorsi ci sono stati raid furtivi su furgoni in sosta, di proprietà di artigiani e di aziende che erano impegnate in lavori in abitazioni. I ladri hanno approfittato della distrazione degli operatori per cercare di rubare soprattutto attrezzi da lavoro.

Sono segnalati anche furti, tentati e riusciti, in abitazioni della frazione. Alcuni residenti si dicono preoccupati. Di recente, a quasi un anno dalla creazione del primo gruppo del "Controllo di vicinato" proprio all’indomani di una lunga serie di furti e truffe, i cittadini si sono ritrovati coi vertici locali delle forze dell’ordine – polizia locale, polizia stradale, guardia di finanza, carabinieri – per fare il punto della situazione.