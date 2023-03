Incubo passaggi a livello Attese infinite e disagi Stessi problemi nella Bassa

Le lunghe attese ai passaggi a livello ferroviari non sono tipiche della sola val d’Enza. Anche nella Bassa la situazione non è delle migliori, su entrambe le linee ferroviarie del territorio: la Parma-Suzzara e la Reggio-Guastalla. I disagi maggiori risultano essere quelli sulla Parma-Suzzara, con passaggi a livello che restano chiusi a lungo, talvolta nelle ore di punta, con la formazione di lunghe code di veicoli, in particolare tra Luzzara e Guastalla. L’argomento è stato più volte affrontato anche in sede istituzionali, come i consigli comunali. Ma non è mai emersa alcuna soluzione positiva. L’unico risultato positivo lo ha fornito la chiusura di alcuni passaggi a livello tra Codisotto e Luzzara, grazie a una viabilità stradale alternativa, già esistente.

Non va bene neppure tra Boretto e Lentigione, dove i frequenti tentativi di attraversamento di veicoli all’abbassamento delle sbarre spesso provocano danni alle barriere. Tanto che il sindaco brescellese Elena Benassi di recente ha nuovamente sollecitato le autorità regionali e statali a intervenire in modo deciso per porre fine a questi gravi disagi. Il primo cittadino del paese di Peppone e don Camillo, ha chiesto pure di accelerare col progetto per il completamento della strada Cispadana da Brescello verso Parma, consentendo così di limitare il traffico sull’ex Statale della Cisa e, di conseguenza, i disagi in caso di lunghe attese ai passaggi a livello ferroviari.

I problemi non mancano neppure sull’altra linea, la Reggio-Guastalla, dove la novità dell’elettrificazione della ferrovia e l’arrivo dei nuovi convoglio non sembra aver risolto la questione della prolungata chiusura dei passaggi a livello. Ci sono diversi progetti di Fer e Tper che prevedono la soppressione di passaggi a livello lungo quella linea, ma gli interventi "compensativi" per creare una viabilità alternativa risultano essere spesso molto costosi o difficilmente realizzabili.

Antonio Lecci