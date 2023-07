Incursione notturna dei ladri al supermercato

Hanno sfondato una porta di servizio per poi entrare nei locali del supermercato Sigma, nella zona industriale di San Martino in Rio, rubando in pochi minuti alimentari, liquori e alcolici vari, per un bottino da quantificare, a cui si aggiunge il danno lasciato alla porta forzata per poter entrare. E’ accaduto poco dopo le tre di ieri notte. L’allarme è partito dalla vigilanza privata, con l’arrivo sul posto dei carabinieri della caserma del paese per svolgere i primi accertamenti. Ignoti sono riusciti ad aprire una porta situata sul retro dell’edificio dell’esercizio commerciale, per poi puntare a generi alimentari e bevande, caricati su un capiente veicolo lasciato all’esterno, pare con un complice a bordo a fare da palo. Sono in corso accertamenti per risalire agli autori del furto, oltre che i calcoli per quantificare esattamente il bottino. I carabinieri di San Martino in Rio indagano sull’episodio, sperando in qualche testimonianza ma soprattutto nelle immagini delle telecamere, in particolare della zona esterna, dove è in funzione anche la videosorveglianza di diverse aziende.