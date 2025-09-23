Indagato in un processo su false fatture

Tutto era nato da una delicata inchiesta legata al Crac di Emilia Carni, con una ventina di imputati e almeno quattro milioni di euro distratti. Da lì la Finanza aveva individuato ulteriori aziende cartiere che avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti. È in questo contesto che avrebbe potuto finire a processo, proprio ieri a Modena, il 41enne Claudio Citro. La vittima, insieme alla ex compagna e a una terza persona risultava indagata in un procedimento per bancarotta; una ‘costola’ della più estesa inchiesta coordinata dalla procura modenese contro un nutrito giro di società cartiere che avrebbero distratto denaro grazie all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Secondo le accuse, in sostanza, Citro sarebbe stato a capo – insieme alla donna, a sua volta indagata – di una società cartiera legata al settore delle carni. Ieri, nell’ambito dell’udienza preliminare in tribunale a Modena è stato acquisito il certificato di morte di Citro e l’udienza è stata rinviata per omessa notifica. La sede della citata azienda fantasma era nel reggiano ma per una serie di operazioni legate a Modena la competenza è passata al tribunale modenese. Il terzo imputato nel procedimento è il legale rappresentante della società che fungeva quindi da prestanome ma – secondo gli inquirenti – sarebbero stati Citro e la consorte, che all’epoca vivevano nel Pistoiese, a gestire i rapporti bancari e quindi titolari effettivi della società cartiera. Ora a rischiare il processo sono la donna e l’altro indagato, un milanese residente a Montecatini. Secondo la tesi accusatoria i tre avrebbero distratto una cifra di poco inferiore ai 60mila euro.

Valentina Reggiani