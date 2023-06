Indagine su Brescello, Catia Silva, "Ignoravano le minacce che avevo subito"

"Ci doveva essere una causa per il Commissariamento del Comune e perché ignoravano le minacce che avevo subito. Adesso la sappiamo". Così Catia Silva, la pasionaria di Brescello, ex consigliere comunale con la Lega ed oggi vicina a FdI, commenta la notizia dell’indagine che coinvolge i due ex sindaci Giuseppe Vezzani e Marcello Coffrini: "Ho piena fiducia nella dottoressa Ronchi – prosegue –. La ringrazio per tutto quello che sta facendo per la ricerca della verità e per portare la legalità nel nostro paese. La giustizia è lenta, ma deve accertare bene per non poi ritrovarsi a dover ritirare le accuse. Spero che in questa indagine su Brescello si valuti se ci sono stati problemi anche nell’amministrazione Benassi dato che la sindaca non ha mai preso posizione su Coffrini e ogni volta che doveva parlare di ‘ndrangheta lo faceva solo se costretta". La Cassazione ha confermato le condanne per il 43enne Girolamo Rondinelli e per il 56enne Salvatore Frijo, per le minacce di stampo mafioso a Silva nel 2009; condanne arrivate anche ad Alfonso Diletto (imputato anche nel maxi-processo Aemilia); Salvatore Grande Aracri (figlio di Francesco e nipote del boss Nicolino); una quinta persona è deceduta nel frattempo: "Mi dissero che mi avrebbero infilato la canna di una pistola in gola, e che nemmeno mio figlio carabiniere mi avrebbe potuto difendere. Entrai nel mirino quando non ho voluto certa gente come Diletto nella mia lista elettorale. Vezzani disse che io cercavo solamente visibilità elettorale, che nulla era vero, e che agivo per razzismo".

Francesca Chilloni