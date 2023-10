’Indagini’ con i volontari della Cri. Il 4 novembre la cena con delitto

Una "cena con delitto" diversa dal solito, che vede protagonisti i giovani della Croce rossa di Guastalla.

È in programma per la serata del 4 novembre alle 20,30 nel salone dell’associazione, in via Allende. Una cena con delitto legata ai "Misteri di CriStella", con i giovani dell’associazione di volontariato impegnati come organizzatori e attori.

"Diventa il detective di Croce rossa", è il motto dell’evento. Che, per le varie ricostruzioni sceniche, si avvale anche della collaborazione – sempre come volontari – di esperti nel settore, tra cui carabinieri che si occupano di indagini legate a gravi fatti di cronaca nera. A curare l’aspetto gastronomico sarà la ormai rinomata cucina della Croce rossa. Si tratta di una iniziativa che vuole evidenziare al pubblico i valori e gli obiettivi che caratterizzano da sempre una associazione come la Croce rossa. La cena viene servita nel salone di via Allende, a Guastalla. I posti sono limitati. Per questo occorre prenotare telefonando ai numeri 370-3751320 oppure 347-8883282.