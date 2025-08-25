Indagini irrisolte e storie di cronaca. Il viaggio con Francesca Zanni

Stasera alle 18 alla biblioteca Rosta Nuova, a Reggio, si svolge un incontro su ‘Irrisolti. Dieci crimini italiani, vittime senza giustizia’ con la giornalista Francesca Zanni in dialogo con l’avvocato Annamaria Fontana. Dal cuore nero della cronaca le voci spezzate delle vittime tornano a farsi sentire, chiedendoci di non dimenticare. "Irrisolti" è un viaggio nei misteri più oscuri della cronaca italiana: dieci casi, dieci storie di vittime senza giustizia, dieci enigmi che continuano a interrogarci. Da Giuseppe Pinelli al controverso caso di David Rossi, passando per delitti in cui le vittime sono bambini innocenti e donne dimenticate. Ogni capitolo è un’immersione in un’indagine senza risposte. Storie di omissioni, depistaggi e verità mai dette. Informazioni e prenotazioni: 0522-585636 (rosta@comune.re.it).

Alla biblioteca Santa Croce a Reggio alle 17 le "Letture piccine" per bambini da 6 a 36 mesi, su prenotazione (0522585600) a cura dei volontari di Nati per Leggere.

Stasera alle 21,15 all’Arena estiva Stalloni, in via Campo Samarotto in città, prosegue la rassegna di "Cinema sotto le stelle" con la proiezione di "Dancer in the dark", film che raccolta la storia di Selma, un’immigrata che sta perdendo la vista. Impiegata in una fabbrica, la donna risparmia tutto il poco che guadagna per far operare agli occhi il figlio Gene, altrimenti destinato a diventare cieco, come lei. Si fiderà del suo padrone di casa. Il quale, alla fine, le ruberà tutto.

Stasera alle 21 alla biblioteca di Castelnovo Sotto è in programma un "Silent Reading Party". Ognuno può portare un libro da casa, o prenderlo in biblioteca, e leggere in silenzio per 40 minuti. Al termine c’è la possibilità di condividere la propria esperienza con gli altri partecipanti.

