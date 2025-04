Indagini scientifiche sul teschio. I resti sarebbero di un giovane

Reggio Emilia, 29 aprile 2025 – Il teschio potrebbe appartenere a un giovane uomo, di non oltre 40 anni d’età, ma è presto per dirlo: solo le delicate e precise analisi antropologiche e medico legali potranno stabilire da quanto tempo quella persona avesse smesso di vivere e perché. È stato dato ieri incarico ai periti, da parte della Procura reggiana, per far luce sul macabro ritrovamento avvenuto domenica pomeriggio in un canale di irrigazione in secca nella frazione di Cadè. La zona è stata immediatamente isolata ma non sarebbero emersi ulteriori reperti ossei al momento. Le indagini sono ovviamente in corso da parte della polizia di Stato, coordinata dalla Procura reggiana.

Ieri il pm titolare del fascicolo, dottoressa Giulia Galfano ha dato incarico ai periti: al medico legale, libero professionista afferente all’istituto di medicina legale di Modena, dottoressa Sara Mantovani, e alla dottoressa Laura Donato, antropologo forense afferente all’Università Tor Vergata di Roma, che ha coadiuvato la dottoressa Mantovani nell’immediatezza del sopralluogo, durato qualche ora. L’incarico è stato dato nel pomeriggio di ieri e le professioniste a cui sono stati conferiti novanta giorni per rispondere ai quesiti posti dalla Procura. Obiettivo: accertare la datazione dei reperti ossei rinvenuti e l’origine degli stessi e se essi siano di interesse forense o se il reperto rinvenuto sia di natura storica.

Il ritrovamento del teschio umano è avvenuto domenica sera. A fare la macabra scoperta, come riportato in esclusiva dal Carlino, sono stati cinque bambini dagli 8 ai 10 anni, che stavano giocando nei pressi del fossato vicino al parco Il Naturone, lungo la via Emilia verso Parma. I ragazzini, terrorizzati, sono scappati a casa a raccontare tutto ai genitori che hanno chiamato subito la polizia. Contingentata la zona dagli agenti delle volanti, guidati dalla dirigente Angela Cutillo, è arrivata la Scientifica della questura reggiana che insieme al personale della medicina legale e antropologia forense si sono calate nella riva per repertare i resti.

Sul posto anche le pm Giulia Galfano e Denise Panatsoupolos della Procura di Reggio, che ha aperto un’inchiesta al fine di identificarne l’appartenenza. Al momento non si esclude alcuna ipotesi; quanto a come quel teschio si arrivato lì, l’opzione finora più plausibile è che sia stato trascinato dalla corrente d’acqua tramite un canale di scolo, forse dopo l’ultima ondata di maltempo che ha portati fiumi e torrenti in piena.