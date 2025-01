"Indennizzi per gelo e alluvione,. Agricat ha finito il ricalcolo"

Qualcosa si muove sugli indennizzi per le imprese agricole danneggiate dall’alluvione del 2023. Si è infatti conclusa, come fa sapere Coldiretti Reggio Emilia, la fase di ricalcolo di tutti gli indennizzi di Agricat per le aziende agricole che hanno subito danni subiti a causa delle calamità del 2023. A partire da oggi e per i prossimi tre giorni saranno trasmesse tutte le Pec con gli esiti ai beneficiari, "successivamente potrà essere avviata l’erogazione dei risarcimenti". Per la sola Regione Emilia-Romagna i nuovi importi ammontano a circa 35 milioni di euro per il gelo e oltre 80 milioni di euro per l’alluvione nel 2023. "Risultato di fondamentale importanza", chiosa il direttore Marco Allaria Olivieri.