Indiano morto dopo l’aggressione. L’accusato Bonaccorsi al legale:: "Sono dispiaciuto per l’accaduto"

"Si è solo detto dispiaciuto per l’accaduto a telefono". È quanto riferisce l’avvocato Mario Di Frenna (foto) riguardo al 49enne napoletano Adinamo Bonaccorsi, il senzatetto che difende dall’accusa di omicidio preterintenzionale nei confronti di Singh Sukhninder, indiano di 44 anni, morto lunedì scorso all’ospedale di Reggio ad oltre venti giorni dall’aggressione subita nella zona stazione. Bonaccorsi non ha fornito altri dettagli nè si è assunto alcuna responsabilità in merito. Nei prossimi giorni incontrerà il legale per chiarire altri aspetti della vicenda. Mentre continuano le indagini per ricostruire l’accaduto. Stando alle prime ipotesi, supportate anche da telecamere e testimonianze, il 22 ottobre scorso, l’indiano si trovava seduto su un marciapiede davanti ad un negozio di viale IV Novembre quando all’improvviso è arrivato l’italiano, ubriaco, che lo ha colpito senza motivi con un calcio e un pugno in faccia. La vittima è caduta a terra, sbattendo la testa. Dopo venti giorni di coma, è morto.