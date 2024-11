Reggio Emilia, travolse e uccise il podista Emanuele Iori: condannato a 3 anni e 4 mesi

Reggio Emilia, 24 novembre 2024 – Tre anni e quattro mesi. All’esito del rito abbreviato, è la condanna emessa dal giudice Luca Ramponi per Jacopo Arleoni, il ragazzo allora 20enne che causò al volante di un’auto, a Canali, la morte di un padre di famiglia, il 42enne Emanuele Iori, di Albinea.

Il terribile schianto avvenne il 21 ottobre 2023, alle 7 del mattino: Iori stava andando al Conad primavera, dove lavorava da vent’anni, in sella a uno scooter, mentre Arleoni, insieme a un passeggero, rientrava dalla discoteca, quando lungo viaTassoni avvenne la collisione che si rivelò fatale per il 42enne.

Nella sentenza, emessa venerdì, lo studente universitario, difeso dall’avvocato Alessandra Innaro, è stato riconosciuto responsabile di omicidio stradale con l’aggravante dell’uso di alcol: gli accertamenti avevano dato esito positivo attestando 1.20 grammi al litro, mentre il valore avrebbe dovuto essere pari a zero dato che lui era un neopatentato. È invece caduta l’altra aggravante, la guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti, nel suo caso cocaina e cannabinoidi. Il giudice gli ha riconosciuto anche le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno già versato. Nella decisione ha avuto un peso anche il comportamento irreprensibile tenuto dopo la tragedia dal ragazzo, che sta proseguendo gli studi all’Unimore.

Il giovane, che era stato arrestato dalla polizia locale, dopo un periodo in custodia cautelare ai domiciliari, era stato sottoposto all’obbligo di firma, misura che venerdì il giudice ha revocato. Il pubblico ministero Valentina Salvi aveva chiesto la condanna a 6 anni, conteggiando entrambe le aggravanti e senza attenuanti. L’avvocato Innaro ha sostenuto che agli atti non vi fossero prove dell’uso di droga da parte di Arleoni.

Il legale ha rimarcato che se è vero che i suoi valori risultavano sballati, ciò non significa che lui si trovasse nel momento dell’incidente in stato di alterazione a causa degli stupefacenti. In aula era presente lo studente, insieme ai genitori e all’avvocato Innaro.

E c’erano i familiari della vittima, che avendo già ottenuto un risarcimento non si sono costituiti parte civile, insieme ai loro avvocati Romina Ferrari e Roberto Immucci. Durante l’udienza vi sono stati momenti di commozione. Iori era un appassionato podista - quest’anno gli è stata dedicata la gara ‘Mimosa cross’ ad Albinea - e amava anche realizzare presepi.

Ha lasciato la moglie Cecilia, i figli Manuel e Francesca, i genitori Liliana e Gastone, la sorella Elena con Federico. Elena ha voluto esprimere “un ringraziamento a tutti gli amici, i conoscenti e non che ci sono stati vicini, agli avvocati Ferrari e Immucci e alla Croce Rossa di Cavriago”.