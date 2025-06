Indimenticabile Mazzoni. Un concerto per ricordarlo: "Da lui un segno profondo"

Torna uno degli appuntamenti più attesi del cartellone di Restate: il Festival dei Pianisti Italiani, storicamente ideato e promosso da Marcello Mazzoni, insieme a Silvia Mazzon, che ha portato sul palco reggiano alcune delle eccellenze del panorama pianistico nazionale. Quest’anno, però, il festival assume un significato nuovo e profondo.

Dopo l’improvvisa e prematura scomparsa del maestro Marcello Mazzoni, pianista di levatura internazionale e figura centrale della scena culturale reggiana, la città si unisce in un commosso omaggio attraverso la musica dei suoi allievi più talentuosi. Il primo concerto in sua memoria è stasera alle 21.30 a Palazzo da Mosto. "Un’occasione speciale per ricordare insieme la sua straordinaria arte, la sua umanità e il segno profondo che ha lasciato nella nostra comunità musicale e nei cuori di chi lo ha conosciuto, attraverso i suoi allievi": ha detto la violinista Silvia Mazzon, compagna di vita e di palcoscenico del maestro Mazzoni.

Sul palco si esibiranno alcuni dei suoi migliori allievi – Nicole Costoli, Hang Yang, Ludovica Franco, Gustav Sciacco Schantz, Alessandro Borrini e Pietro Viola – con un programma che spazia da Brahms a Chopin, Ravel, Medtner, Skrjabin, Mendelssohn e Liszt, in un omaggio che unisce passione, tecnica e gratitudine. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Stella Bonfrisco