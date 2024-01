Indivia scarola e ricciuta: erbe con tante qualità

Due nomi, alla vista leggermente diverse, ma varianti della stessa specie della famiglia Asteraceae con caratteristiche sostanzialmente uguali: indivia scarola e indivia ricciuta. Diversificano un po’ nel sapore: amarognolo la prima, più accentuato la seconda. Perché è una pianta erbacea interessante? Prima virtù la buona quantità di sali minerali (potassio, fosforo, magnesio e calcio), poi vitamine (A, gruppo B, C, acido folico) e anche fibra alimentare utile al buon funzionamento intestinale. Quasi inesistenti le calorie sprigionate dalla sua digestione: 18 per etto. Eccellente il contenuto dell’acqua con effetto diuretico ed egregia l’azione antiossidante procurata dalle sue vitamine che combattono i radicali liberi complici dell’invecchiamento. Secondo alcuni questa verdura indica fragilità e inconsistenza, visto l’aspetto ’senza nerbo’, ma questa sua apparente ’tenerezza’ è ingannevole, date le sue notevoli proprietà nutrizionali. È simpatico invece ricordare, per rendere l’idea della sua forza nell’immaginario popolare nei tempi, la leggenda di Papa Sisto V che aveva guarito un avvocato molto malato mandandogli un cesto di insalata; si coniò così il detto ’ci vorrebbe l’insalata di Sisto V’. È rimasto il detto anche se a dire il vero la guarigione non avvenne per le doti alimentari dell’insalata.

William Giglioli

(specialista in Scienza dell’Alimentazione)