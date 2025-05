Preso il rapinatore della farmacia, minacciò la dipendente: “Ti ammazzo”

Reggio Emilia, 19 maggio 2025 – È stato individuato il rapinatore della farmacia comunale ‘Corte Tegge’ in via Garonna. Si tratta di un 54enne originario di Napoli che il 5 maggio scorso intorno a mezzogiorno aveva messo a segno il colpo. Era entrato nell’esercizio col volto parzialmente coperto da un fazzoletto e armato di un grosso coltello che ha puntato contro la dipendente, minacciandola: “Dammi tutti i soldi o ti ammazzo”. Poi l’uomo l’ha afferrata per un polso, costringendola ad aprire la cassa e si è fatto consegnare l’incasso pari a circa 300 euro per poi darsi alla fuga.

I carabinieri della sezione operativa radiomobile del comando provinciale sono riusciti a identificarlo grazie al supporto delle riprese delle telecamere di videosorveglianza. La procura di Reggio, diretta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci, ha chiesto e ottenuto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere eseguita sabato pomeriggio nella casa circondariale di Modena dove si trovava dopo essere stato arrestato nei giorni seguenti ai fatti contestati, sempre per un’altra rapina. L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di rapina aggravata per il colpo alla farmacia di Corte Tegge.