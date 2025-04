Indossa le pellicce appena rubate. Riconosciuto e subito arrestato

Ha rubato due pellicce da un’abitazione e durante la fuga le ha indossate. Ma quella che portava sopra, molto vistosa di colore rosso, non è passata inosservata ai carabinieri che lo hanno arrestato poco dopo il furto. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì a Reggio dove un 45enne, residente in città, è finito in manette con l’accusa di furto aggravato.

I militari della stazione di via Adua si sono messi sulle sue tracce dopo essere stati allertati dalla centrale operativa del 112 in seguito da una segnalazione di una donna che aveva appena subito un furto in casa, in via Gaspare Vigarani, nel quartiere Santa Croce. Il malvivente era riuscito ad entrare per poi trafugare e portare via la bellezza di ben 13 borse griffate, due pugnali in argento e altra argenteria oltre – appunto – alle due lussuose pellicce che ha deciso poi di indossare durante la fuga. Ma proprio questo ‘vezzo’ lo ha tradito. Una delle pellicce infatti era di uno sgargiante colore rosso. Per i militari infatti – grazie alla descrizione che corrispondeva perfettamente al modello fornita dalla signora derubata – è stato abbastanza facile individuarlo e fermarlo, arrestandolo in flagranza.

In suo possesso è stata trovata e sequestrata tutta la refurtiva, poi restituita alla legittima proprietaria. L’uomo ora si trova in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di comparire in tribunale per l’udienza di convalida.

red.cro.