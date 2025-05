Industria reggiana in flessione nel 2025. Diminuisce il fatturato

Tempi duri per l’industria reggiana. Nei primi tre mesi del 2025 la produzione è calata del 3,6% e il fatturato del -4,2%. Nonostante il quadro negativo l’occupazione mostra una lieve variazione positiva (+0,2%). Le previsioni per il prossimo futuro degli imprenditori – sondate da Unindustria provinciale – sono per lo più improntate al pessimismo.

"La produzione industriale delle nostre imprese associate è ancora una volta in discesa – afferma la presidente Roberta Anceschi –. L’elevato costo dell’energia e le carenze della rete in Italia rappresentano un ostacolo concreto. Servono soluzioni per avere un prezzo in linea con i nostri competitor europei, perché è a rischio la tenuta del sistema industriale. Le oscillazioni nelle politiche commerciali degli Usa hanno creato un clima di instabilità che ha rallentato fortemente gli investimenti". Pertanto la presidente auspica "un accordo chiaro e stabile sui dazi Europa-Usa che sarebbe cruciale per ristabilire la fiducia nel mercato e permettere alle imprese europee di competere in modo equo con quelle statunitensi"