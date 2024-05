Inerti scaricati in una rotonda: "Sono anni che lo segnalo"

"Una rotonda inesistente e coperta con un cumulo di materiale inerte dopo alcuni lavori". È quanto denuncia Giovanni Angelone, candidato al consiglio comunale per Forza Italia, riguardo ad una rotatoria a Villa Sesso, all’intersezione tra via Miselli e via Ferri.

"Sono quattro anni che lo segnalo all’Amministrazione, ma nessuna risposta. La strada inoltre è impraticabile", chiosa Angelone. Il quale ora, da candidato alla Sala del Tricolore, preannuncia battaglia "sulla manutenzione della viabilità cittadina. Ci sono tante situazioni simili a Reggio. È ora di sistemarle e faremo di tutto per dare risposte adeguate che i residenti meritano. In particolare a Villa Sesso, dove la fotografia di questa rotonda è assurda. Anni fa sono venuti a fare dei lavori di escavazione per la sistemazione di alcune tubature, ma poi hanno ricoperto tutto con del materiale, alla ’bene e meglio’. Oltre ad essere pericoloso per gli automobilisti che vi transitano, è anche una pessima immagine estetica. Solo a guardarla, si capisce lo stato d’incuria della periferia e delle frazioni cittadine. Inoltre qui, gli autocarri non potrebbero neppure transitare, stando alla segnaletica stradale. E invece ne passano di continuo", conclude Angelone.