Infarto al cantiere. Muore un operaio, aveva 66 anni

Era dipendente di una impresa con sede a Reggiolo, l’operaio di 66 anni, O.O., originario della Romania e residente a Nonantola di Modena, deceduto martedì mattina mentre stava lavorando nel cantiere al ponte della Sardagnola, a San Zeno di Valle, al confine tra le province di Verona e Rovigo. Quasi certamente è stato stroncato da malore, mentre era impegnato, da solo, nella parte superiore dell’impalcato, a preparare dei materiali per dei lavori. Non vedendolo arrivare, i colleghi lo hanno raggiunto alla sua postazione, trovandolo privo di vita. Inutili i soccorsi sanitari. L’uomo era ormai prossimo al pensionamento. Sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici del servizio di Medicina del lavoro per gli accertamenti. Il cantiere, come da prassi, è stato chiuso all’attività in attesa di completare le indagini.