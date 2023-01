INFARTO, MUORE AL LAVORO

Stroncato da un malore improvviso mentre lavorava, ieri mattina in uno dei capannoni della Comer Industries, in via Magellano, nella zona industriale Ranaro a Reggiolo. Sono stati i colleghi a scoprire Roberto De Pietri, 62 anni, abitante a Gonzaga di Mantova, privo di sensi, a terra. Gli operatori di primo soccorso sono subito intervenuti, mentre giungevano l’ambulanza e l’automedica. Poi il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Guastalla, dove è stato constatato il decesso. Tra i primi ad accorrere insieme ai soccorsi anche uno dei figli, pure lui dipendente della Comer.