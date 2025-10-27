La strage non è inevitabile

La strage non è inevitabile
Colto da infarto al rifugio: salvato da 4 persone grazie al defibrillatore in dotazione

Il 62enne ha avuto un attacco cardiaco al Rifugio Venusta sul lago Calamone: il caso ha voluto che ci fossero infermieri e medici che lo hanno rianimato col Dae installato in estate col ’progetto del cuore’ dell’Ausl

I gestori del Rifugio Venusta e i volontari che hanno reso possibile l’installazione del defibrillatore nell’estate scorsa

Reggio Emilia, 27 ottobre 2025 – Fortuna, bravura, prontezza e un defibrillatore ‘benedetto’. Tutto fa quando occorre salvare una vita. Ed è quello che è successo ieri pomeriggio al Rifugio Venusta, sul Lago Calamone a Ventasso, in Appennino, dove un uomo di 62 anni – in compagnia di tre amici per godersi la domenica di sole – all’improvviso si è accasciato al suolo in seguito ad un attacco cardiaco.

Il caso ha voluto che in quel momento a pranzo, in tavoli diversi, ci fossero due infermieri – un uomo e una donna – un’ostetrica e un volontario della pubblica assistenza. Tutti capaci di utilizzare il Dae di cui è dotato il rifugio grazie al recente progetto di Ausl e Reggio Emilia Soccorso che in estate ha dotato i nostri rifugi di montagna dei preziosi dispositivi. E proprio con questo, i quattro hanno rianimato il 62enne per poi consegnarlo alle cure del personale medico giunto con l’elisoccorso che lo ha poi trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverato per accertamenti nel reparto di unità coronarica, in terapia semi-intensiva.

“Sono stati quattro angeli – racconta Lara, una delle titolari della famiglia che gestisce il rifugio – Quelli del 118 hanno detto che gli hanno salvato la vita. Se non ci fosse stato il defibrillatore, forse non sarebbe andata così”.

L’unico altro defibrillatore presente nella zona è posizionato poco prima della sbarra, ossia 800 metri più in basso del sentiero che conduce al lago.

“Il progetto attivato quest’estate è una benedizione – continua Lara – Avere un Dae a queste altitudini è davvero fondamentale. Perché come è successo oggi (ieri, ndr) può fare la differenza tra la vita e la morte. Siamo felici che sia andato tutto bene e speriamo che il signore sopravviva. Lo aspettiamo per abbracciarlo, così come abbiamo fatto con questi quattro angeli subito dopo averlo salvato. Sono stati momenti di grande paura, ma alla fine anche di tanta emozione per come è andata”.

