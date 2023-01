Infarto dopo il tennis a Reggio Emilia, salvato da due maestri con il defibrillatore

I due maestri del circolo Jacopo Marchegiani e Andrea Govi. Al centro, la moglie di Enrico Zannoni, Annalisa

Reggio Emilia, 27 gennaio 2023 – Pochi istanti, fondamentali, sono stati essenziali per salvare la vita di Enrico Zannoni, colto da arresto cardiaco, prima che la situazione precipitasse drammaticamente. Grazie all’intervento tempestivo e deciso di Jacopo Marchegiani e Andrea Govi, maestri del circolo Tennis di Canali, è stato infatti possibile effettuare la prima rianimazione di Zannoni, 58 anni, che seduto in panchina a riprendere fiato dopo una partita si è improvvisamente sentito male accasciandosi su un fianco. Jacopo racconta che cosa è successo in quella manciata di minuti, ed è un racconto vivido, emozionato, pieno di gioia, accanto alla signora Annalisa Ferri, moglie d Enrico. "Martedì io e Andrea eravamo sul campo a insegnare, ai corsi serali, quando intorno alle 20.15 ci vengono a chiamare. Una persona si era sentita male e aveva bisogno di aiuto. Il mio collega è accorso per primo e ha visto Enrico seduto, in un momento difficile, mentre io, resomi conto di che cosa stava succedendo, prendevo il defibrillatore e insieme lo abbiamo messo in una posizione di sicurezza". Mai i due giovani si sono fatti prendere dal panico in quegli attimi preziosi. "In un nano secondo lo abbiamo steso, gli abbiamo applicato le piastre del...