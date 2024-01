Infermiere patteggia la pena. Portava dentro la ’Pulce’ cellulari e medicinali

Cellulari introdotti in modo illecito nel carcere della Pulce, per renderli disponibili a un detenuto. E soldi in cambio versati a lui da alcuni parenti degli ospiti del penitenziario. Per questa condotta, più un’altra legata al possesso di medicinali da cedere a terzi, un infermiere in servizio alla Pulce ha patteggiato ieri una pena di 3 anni e 5 mesi di reclusione, più una multa di 12mila euro. L’accordo sulla pena è stato raggiunto ieri davanti al giudice Andrea Rat, tra l’avvocato Marco Barile, che difende l’uomo, e il pubblico ministero Isabella Chiesi. Nella richiesta di rinvio a giudizio sottoscritta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci, venivano formulate all’infermiere, che ha superato i 50 anni, due contestazioni, nell’ambito del fascicolo d’inchiesta che era stato seguito dal pm Laura Galli. Un’accusa era di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, aggravata per aver violato i doveri inerenti a un pubblico servizio. Secondo quanto ricostruito,dal gennaio al maggio 2021, in tempi diversi, l’infermiere aveva indebitamente procurato a un detenuto, e comunque aveva introdotto dentro la Pulce, almeno tre cellulari modello ‘L8 star’ e anche le sim occorrenti per il loro utilizzo, al fine di renderli disponibili a una persona in carcere. Aveva anche ricevuto dai familiari di qualche detenuto alcune ricariche della propria carta prepagata rilasciatagli da una banca, tra cui un bonifico di 50 euro fatto il 25 gennaio 2021 dal fratello di quel detenuto a cui aveva fatto prevenire i telefonini. Poi doveva rispondere di detenzione illecita di farmaci –in gran parte sonniferi e ansiolitici – al fine di cederli a terzi, ritrovati nascosti nel cassetto personale nell’ambulatorio medico (con l’aggravante di essere un incaricato di pubblico servizio).