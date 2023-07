Inferno di fuoco e fumo Anziane e bimbi intossicati Evacuate 60 famiglie Sfollate 25 persone

di Daniele Petrone

Dieci intossicati, venticinque persone sfollate e un intero condominio con sessanta famiglie evacuate. Un inferno di fuoco e fumo quello che si è scatenato all’ora di pranzo di ieri a Pieve Modolena.

Sono da poco scoccate le 13,30 quando negli alloggi popolari gestiti da Acer in via Folloni, tra i civici 18 e 26, all’angolo con via Anders Celsius, scatta l’allarme a causa di un principio di incendio innescato da un probabile cortocircuito dei quadri elettrici negli scantinati. Una nube di fumo tossico è salita spaventosamente fino agli ultimi piani (quarto e quinto) dei fabbricati che compongono il condominio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno dato l’ordine di evacuare l’intero edificio abitato da una sessantina di famiglie per oltre cento persone. "Sono scappato in cortile correndo più forte che potevo, ho avuto tanta paura", racconta Francesco Fava, un signore sulla settantina, ancora a petto nudo non avendo fatto in tempo a infilarsi una maglietta per lo spavento. Ma non tutti sono riusciti a fuggire fuori. Negli appartamenti infatti c’erano diversi anziani e persone affette da problemi di disabilità che sono rimasti temporanamente intrappolati così come pure mamme con bambini andati letteralmente in panico.

I pompieri sono dovuti ricorrere all’autoscala per portare tutti in salvo. Dieci le persone che sono state accompagnate al Santa Maria Nuova a causa delle inalazioni di fumo, ma fortunatamente l’intossicazione è stata lieve per tutti e sono state dimesse poco dopo. Tra loro anche quattro anziane di 102, 96, 85 e 75 anni. E due bambine di 7 e 10 anni.

E mentre a poco a poco i vigili del fuoco controllavano tutti i vani scala e ascensore, portando fuori tutti, un punto medico avanzato è stato allestito in loco: il personale sanitario ha visitato 22 persone. La paura è tanta, c’è chi piange e si getta nelle braccia dei familiari. Mentre i vicini dei palazzi accanto offrono acqua da bere e zuccheri per riprendersi. Ma ci sono anche lacrime di gioia per il salvataggio di un gatto anziano, riconsegnato nelle braccia dei padroni tra gli applausi e i ringraziamenti ai vigili del fuoco definiti "eroi". Sul posto anche diversi uomini della polizia e della municipale. Dopo poco è accorso anche il presidente di Acer, Marco Corradi che ha gestito l’emergenza in prima persona, stando vicino agli occupanti.

Dopo un paio d’ore l’allarme incendio rientra, ma comincia un’altra emergenza. Dall’ispezione tecnica, 25 alloggi di cui 23 occupati al civico 20, risultano inagibili perché il calore sprigionato ha fuso gli impianti elettrici e fatto saltare il sistema fognario. Tradotto: 23 famiglie sfollate sulla carta per un totale di 44 persone; ma in pratica sono 11 famiglie visto che alcuni si trovavano già in vacanza e altri sono riusciti a trovare una sistemazione da parenti o amici. E mentre gli abitanti degli altri civici sono potuti rientrare nelle loro case, grazie anche al ripristino dell’energia elettrica a tempo record dei tecnici di Enel, 25 persone hanno dovuto fare i bagagli per uscire di casa. E dopo tanta difficoltà per reperire strutture ricettive disponibili (gran parte sold out tra il concertone di Harry Styles e i Giochi del Tricolore) Acer e l’assessore comunale alla casa Lanfranco de Franco sono riusciti a trovare una sistemazione temporanea per tutti scongiurando l’ipotesi avanzata nel pomeriggio di allestire una palestra per accogliere gli sfollati.