"Inferno zona stazione: penso di andarmene"

di Andrea Paolella (*)

Son nato a Reggio Emilia nel 1984. Ho vissuto all’estero per dieci anni e sono tornato tre mesi fa a Reggio, dopo aver vinto un concorso come professore associato in chimica a Unimore. Sono tornato in Italia con mia moglie e i miei tre bambini. Abitiamo in quella che era la mia casa d’infanzia, un appartamento al terzo piano di via Ceva, nel quartiere della stazione. È bello per me pensare che quattro generazioni della mia famiglia abbiano vissuto questi muri. E sto pensando di lasciarli perché non penso che il mio quartiere, che amo tanto, sia un posto dove i bambini possano crescere bene.

* prof Unimore