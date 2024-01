Infiltrazione mafiosa, fase due. Il Comune dà vita a un Osservatorio

Lotta all’infiltrazione mafiosa, fase due. Il Comune ci riprova a dare una risposta preventiva al fenomeno della criminalità organizzata, dopo le rumorose proteste dell’anno scorso per l’immobilismo della Consulta legalità, che avevano portato all’abbandono del tavolo da parte di Agende Rosse e del sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini. Martedì sera è arrivato l’ok della prima commissione del 2024 - su proposta di Coalizione civica, Alleanza civica e M5s. Il nuovo organismo (che esiste già a Parma, Bologna, Rimini e Forlì, ma mancava nella provincia ‘culla’ dei processi di ‘ndrangheta) è espressamente previsto dalla legge regionale numero 18 del 2016. Per Nicola Tria, assessore con delega alla Legalità del Comune, "l’osservatorio può essere uno strumento assolutamente utile per creare contrasto e prevenzione dei fenomeni criminali e monitorarne i mutamenti morfologici". Tuttavia, aggiunge Tria, "ora dobbiamo intenderci su cosa vogliamo che sia questo osservatorio: io credo che debba essere uno strumento più agile e snello di studio e analisi dei dati che arrivano dal territorio. E per questo che possa e debba vedere il coinvolgimento dell’università anche in funzione di orientamento delle attività preventive". A questo proposito l’assessore informa di aver già avuto un colloquio con il prorettore della sede reggiana di Unimore, Giovanni Verzellesi "per capire se ci fosse la possibilità di lavorare in partnership".

Il sindaco Bini, già presidente della Camera di commercio e tra i primi a denunciare l’inquinamento dell’economia reggiana da parte delle cosche, intervenuto alla riunione della commissione, afferma: "Da presidente della Camera di commercio vedevo una sottovalutazione del problema. Dal processo Aemilia in poi, c’è stata una consapevolezza maggiore, da parte degli enti locali". Oggi, denuncia il primo cittadino, "come amministratori abbiamo pochi strumenti di conoscenza e dobbiamo incrementarli, senza però commettere l’errore che facemmo in Camera di commercio quando creammo un osservatorio con altri enti camerali, come Caltanissetta e Crotone che durò solo tre mesi. Perché chi doveva portare i dati non lo fece". Inoltre "deve essere un osservatorio di tutti i Comuni che possono dare il loro contributo perché, specialemente in quelli piccoli, si possano riconoscere certi fenomeni e perché quando vengono a parlarci con la faccia pulita degli operatori del territorio, si capisca chi c’è dietro". Il nuovo presidio di legalità, infine, dovrebbe occuparsi non solo della criminalità organizzata, ma anche di quella “micro”, come lo spaccio di droga. "Abbiamo ragazzi di 13 anni che spacciano cocaina", constata mestamente Bini.