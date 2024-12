Infiltrazioni alla scuola montessoriana, intervengono i pompieri

Una infiltrazione idrica più evidente rispetto al passato ha fatto temere che ci fosse un cedimento in corso, ieri mattina in un edificio adibito a sede della associazione Gioiosamente, in via per Reggio, alla prima periferia di Correggio. I responsabili della struttura – una Casa dei bambini che accoglie attività destinate in particolare a bimbi e famiglie utilizzando il metodo Montessori – hanno subito richiesto una verifica urgente alla copertura, per poter esaminare la situazione e adottare gli adeguati accorgimenti per la massima sicurezza. Non essendo disponibili nell’immediato tecnici specializzati, sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco, i quali una volta sul posto hanno eseguito un sopralluogo che ha verificato lo spostamento di alcune tegole del tetto, oltre alla infiltrazione idrica alla copertura, che probabilmente è stata accentuata dalle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi. Sul posto è intervenuto anche un tecnico comunale. Al termine del sopralluogo sono stati esclusi cedimenti strutturali, ma è già stato previsto dal proprietario dell’immobile per poter risolvere il problema al tetto e alla relativa infiltrazione idrica. Da segnalare che l’area al piano terra che è utilizzata per le numerose attività didattiche e laboratoriali dell’associazione culturale, con bambini e famiglie, non viene interessata in modo diretto dal problema alla copertura.