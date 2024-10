Infiltrazioni e muffe sui muri. Asilo, scoppia il caso politico

Infiltrazioni d’acqua, presenza di muffa e criticità varie, il tutto negli ambienti destinati ai bambini. Accade alla scuola d’infanzia 27 Febbraio di Fabbrico. Alcuni genitori hanno documentato la situazione. E delle loro proteste si sono fatti portavoce anche Manila Maffei (capogruppo consiliare a Reggiolo) e il consigliere provinciale Giuseppe Pagliani, entrambi candidati alle Regionali: "È con profondo rammarico che constatiamo come esistano ancora situazioni pericolose e dannose per la salute, nonostante le vigenti norme igieniche. Se tali condizioni sono inaccettabili per gli adulti, lo sono ancor di più quando a subirne le conseguenze sono i bambini di una scuola dell’infanzia comunale, gestita da una cooperativa".

I genitori hanno manifestato contrarietà a questa situazione.

"Di fronte a queste carenze – continua la Maffei – i genitori dei bambini di quella scuola ci hanno segnalato il grave problema, in quanto occorre intervenire in fretta. Ci ritroviamo così a denunciare situazioni di asili comunali in condizioni inadeguate e pericolose, con infiltrazioni d’acqua, muffa nera e altre criticità. È importante ricordare che la muffa nera, e le sue spore, rappresenta un rischio particolarmente elevato per i bambini, i cui polmoni sono ancora in fase di sviluppo. E’ quanto si sta verificando a Fabbrico dove, nonostante le continue segnalazioni da parte delle insegnanti preoccupate, i vari appelli risultano rimasti inascoltati. I bambini rischiano seri danni alla salute, come asma, allergie, bronchiti, fino a conseguenze ancora più gravi".

Antonio Lecci