Infiltrazioni mafiose: "I Todaro devono restare in carcere"

Giuseppe Todaro, 37 anni, e il padre Raffaele devono rimanere in carcere. È quanto ha stabilito la Cassazione a cui è ricorsa la difesa del giovane architetto, fino al 2021 tecnico esterno incaricato della ricostruzione post sisma 2012 degli edifici privati nei comuni mantovani, e del genitore 61enne. Secondo la Dda di Brescia, dov’è in corso l’udienza preliminare, il 37enne avrebbe messo in piedi un presunto sistema corruttivo per facilitare la concessione di contributi pubblici per ripristinare gli immobili dei cittadini: viene contestata l’aggravante mafiosa, perché il professionista, nipote del boss Antonio Dragone (ucciso nel 2004), avrebbe favorito la cosca. I pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per 21 persone, di cui 13 residenti nel Reggiano. La difesa Todaro aveva impugnato in Cassazione il 28 febbraio l’ordinanza del tribunale di Brescia che, in sede di riesame ha confermato l’ordinanza del 7 febbraio con cui il gip di Mantova aveva applicato il carcere per concussione, corruzione e trasferimento fraudolento di beni. Di quest’ultimo reato, a detta della difesa, il tribunale aveva omesso di motivare il dolo specifico richiesto per configurarlo: secondo i legali non era sufficiente un brano estrapolato da un’intercettazione. Gli avvocati avevano anche sottolineato la contraddittorietà perché, pur venendo esclusa l’aggravante mafiosa, si valorizzava la mentalità ‘ndranghetistica, ma non si considerava che Todaro non era più pubblico ufficiale dal 2021. Gli ermellini hanno ritenuto i ricorsi inammissibili. Quanto al trasferimento fradulento di beni, scrivono, "i giudici hanno ricavato il dolo specifico dalle intercettazioni ambientali che indicavano il timore dei Todaro di subire un blocco dei beni e la volontà di sottrarre denaro da eventuali misure di prevenzione patrimoniale, evidenziando così elementi idonei a giustificare il superamento della soglia di gravità indiziaria". A detta della Suprema Corte, poi, "il tribunale ha sottolineato che la perdita della qualità di pubblico ufficiale da parte di Todaro non escludeva il pericolo di recidiva": poiché "non risultava reciso il rapporto organico tra lui e l’ufficio, vista la pluralità di contatti degli indagati e il permanere del potere di influenza, grazie alla manifestata capacità di interrelazione e la sua tendenza all’uso fraudolento degli strumenti a disposizione, tale da travalicare la funzione ricoperta al momento del fatto".

Alessandra Codeluppi