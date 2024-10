Infiltrazioni nella scuola: "Lavori già calendarizzati"

Tornare a scuola dopo un giorno di chiusura per allerta rossa e ritrovarsi ancora con le problematiche segnalate nei giorni precedenti. Una situazione che non è piaciuta ai vertici dell’Istituto Comprensivo Kennedy e che è stata oggetto anche di un ordine del giorno urgente presentato ieri in consiglio comunale da Fratelli d’Italia.

Nella scuola primaria Leopardi si sono verificate cadute di calcinacci dal controsoffitto di un’aula e numerose infiltrazioni d’acqua che, segnala Fdi, "raggiungono pericolosamente l’impianto di illuminazione a muro, mentre quella che cade dal controsoffitto bagna direttamente le apparecchiature elettriche" (foto).

La dirigente scolastica, Silvia Guglielmi, ha informato con una Pec i soggetti competenti: "Ho sempre tempestivamente segnalato al Comune le criticità legate al maltempo, da ultimo quella del soffitto dell’aula, accaduta venerdì– si legge –. Sarà sempre mia premura vigilare attentamente l’evolversi della situazione per garantire ai bambini la massima sicurezza". Venerdì scorso effettivamente i tecnici del Comune si sono recati alla Leopardi, ma il fatto che ieri gli alunni siano tornati nelle aule senza che i danni siano stati sistemati ha spinto Fratelli d’Italia ad attivarsi.

L’ammissibilità dell’odg è stata respinta dalla maggioranza, "perché i lavori sono già stati calendarizzati", a favore tutto il centrodestra più Coalizione Civica e la Lista Tarquini. Questo non rassicura però il consigliere Fdi Paglialonga, che scrive sui social: "È davvero accettabile che questi problemi non siano considerati prioritari?".