Infiltrazioni, spostate due classi

Dopo il Secchi nei giorni scorsi (nella foto sopra), anche alle scuole medie Pertini 2 alcune infiltrazioni d’acqua nelle aule hanno costretto a una riorganizzazione interna delle classi. "Nessun pericolo per gli studenti – fa sapere l’assessore alla scuola Raffaella Curioni –. Stiamo parlando di infiltrazioni non di cedimenti. La causa sono le pioggie e alcune grondaie che sono intasate da foglie. Non si è interrotta l’attività didattica, per cui due classi sono state riorganizzate in spazi interni. Ovviamente i nostri tecnici sono al lavoro per ripristinare tutto il prima possibile".