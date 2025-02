Inflazione, Reggio resiste. Calano i costi energetici. Ma schizzano le vacanze

Se nel 2023 erano aumentati del 4,4% i prezzi al consumo (rilevati dall’indicatore “Nic”) in provincia di Reggio sono aumentati l’anno scorso in media dello 0,7%. Un dato tra i più bassi in regione (il territorio reggiano è al settimo posto dopo Rimini, Parma, Ferrara, Bologna, Ravenna e Piacenza). Lo rivela un’analisi della Camera di commercio dell’Emilia su dati Istat secondo cui, per la spesa abituale delle famiglie, i rincari oltre la media (seppure con variazioni differenziate che stanno tra il +1,6% e il +3,8%) hanno riguardato alcune voci rilevanti, come affitti, assicurazioni, abbigliamento e calzature e alimentari. Pressoché in linea con la media, invece, altri capitoli di spesa come istruzione, spese per la salute e beni e servizi per la persona, che in altre province emiliane sono risultati in consistente aumento. Decisamente in rialzo i “pacchetti vacanze”, con un aggravio del 10,7% su questo capitolo di spesa dei reggiani. In flessione, invece, gli approvvigionamenti energetici. In dettaglio, ad aumentare di pù, oltre alle vacanze sono stati tra gli altri “i servizi di alloggio” (+5,3%), quelli “ricettivi e di ristorazione” (+4,4%) e gli “affitti reali per abitazione” (+3,6%). Il capitolo “elettricità, gas e altri combustibili” diminuisce del 13,7%), mentre per l’acqua si è registrato un incremento del 4,5%.

Riguardo alle altre voci – secondo l’indagine della camera di commercio dell’Emilia presieduta dal reggiano Stefano Landi (foto) – aumentano anche nel dettaglio i “servizi postali“ (+4,6%), “servizi ricettivi e di ristorazione” (+4,4%), “assicurazioni” (+3,8%), “affitti reali per abitazione” (+3,6%), “tabacchi” (+3,4%), “assistenza sociale” (+3,2%), “Alimentari e bevande analcoliche” (+1,6%). Risultano in diminuzione, invece, gli “apparecchi telefonici” (-17,2%), la voce “comunicazioni” (-7,0%), gli “apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici” (-6,1%).

I mesi in cui l’inflazione è stata maggiore sono stati luglio (+1,4%) e novembre (+1,3%).