Influenza, c’è il boom di vaccinati. Oltre 108mila per contrastare il virus. Ausl: "Evitate l’antibiotico fai-da-te"

Mentre scriviamo la colonnina di mercurio si abbassa, segnando alcune tra le temperature più rigide di questo inverno, e si sa, il freddo intenso favorisce le malattie da raffreddamento, influenza in primis. Ma i reggiani si sono messi avanti andando in gran numero a vaccinarsi, a giudicare dalle stime in possesso del dipartimento di Igiene pubblica dell’Ausl di Reggio, diretto da Eufemia Bisaccia. Una campagna per la vaccinazione anti-influenzale iniziata il 7 ottobre 2024 che si protrarrà molto probabilmente sino all’inizio della Primavera.

Dottoressa Eufemia Bisaccia, dov’è possibile vaccinarsi? "E’ possibile ricevere la somministrazione dal proprio medico di base, dal pediatra, nelle farmacie o negli ambulatori".

Come sta procedendo la campagna vaccinale? "Prima di parlare di Reggio, mi permetta di inquadrare la situazione in un contesto più ampio, alla luce dei nuovi dati pervenuti, relativi alla prima settimana di gennaio. La curva di incidenza epidemiologica è in ascesa e fa registrare 11.3 casi per mille assistiti, rispetto ai 9.9 dell’ultima settimana di dicembre 2024. Sono i dati di sorvegliana nazionale dell’ISSN".

Nella nostra città le somministrazioni stanno funzionando? "Direi proprio di sì. Contiamo già 108mila reggiani che si sono vaccinati per prevenire l’insorgere dell’influenza, un dato che stupisce se paragonato allo stesso periodo dello scorso anno, che ne segnava soltanto 65mila".

Analizzando più nel dettaglio la situazione? "Abbiamo una fascia di over 65, salita a 72mila vaccinati, a fronte della fascia d’età 15-59 anni che ne conta 19mila. Estendendola fino a comprendere i 64enni, la stima sale a 30mila cittadini che hanno già ricevuto la dose. C’è infine l’età 0-14 anni, con 7mila vaccinati. Questi i nostri numeri".

Si tratta di una forma di virus aggressiva? "Non contiamo ricoveri gravi in degenza, e il picco lo abbiamo previsto in questi giorni. Lo prevediamo a fine gennaio. Importante evidenziare la fascia vaccinata dei più piccoli, anche se l’incidenza pediatrica è stabile. Sono in aumento comprensibilmente adulti e anziani che prevengono la malattia".

Per quanto riguarda i sintomi? "E’ una sintomatologia abbastanza sovrapponibile ai dati degli ultimi anni, che produce febbre elevata, una manifestazione improvvisa del virus e malessere generalizzato. Il virus è soprattutto H1N1, di tipo A. Le stime sono date dall’influenza e dalle sindromi simil- influenzali, legate alla co-circolazione di altri virus, caratterizzati dai classici sintomi quali febbre, tosse, malessere diffuso, però dovuti alla somma di sindromi, fra cui il rino-virus, virus respiratorio sinciziale (RSV) e il Covid".

I suoi consigli? "Fondamentale non usare gli antibiotici, se non prescritti dal medico curante. Si possono usare farmaci sintomatici e gli antipiretici".

Avete dovuto sollecitare le persone a presentarsi? "Assolutamente no, specie i soggetti fragili, le categorie a rischio, gli over 65 e pazienti cronici non si fanno pregare e rispondono immediatamente alla chiamata oppure si presentano di loro iniziativa".