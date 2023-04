Infortuni in crescita Ma molti meno mortali "Nelle multinazionali c’è più attenzione"

di Ylenia Rocco

Le denunce di infortunio sul lavoro a Reggio nel 2022 sono state 9.623 a fronte delle 9.167 del 2021, con un incremento del 4,5%. E le pagine di cronaca spesso si sono macchiate di gravi incidenti che hanno coinvolto i lavoratori reggiani. Dai dati dell’ultima rilevazione Open Data Inail emerge tuttavia un elemento importante: di tutte le denunce, nel 2022, solo 2 hanno avuto esito mortale, registrando così un calo rispetto ai 15 infortuni mortali del 2021. Un aumento del 10% ha riguardato le malattie professionali, la regione Emilia Romagna, infatti, l’anno scorso ha contato 5.828 lavoratori colpiti da patologie rispetto ai 5.703 del 2021, numeri che si riflettono anche sul nostro territorio. Gli infortuni per le donne continuano ad essere in costante crescita (+42,9%), in particolare gli infortuni che accadono in itinere; mentre per gli uomini l’incremento è del 16%.

Per quanto riguarda i settori, la sanità ha osservato un aumento del 46% delle denunce di infortunio; il 24,5% ha riguardato il settore dell’industria e dei servizi; mentre ha riscontrato un leggero calo, del 3,6%, il settore dell’agricoltura, che resta uno dei comparti con più alta incidenza di infortuni mortali assieme al settore dell’edilizia e della logistica-facchinaggio.

"Il problema della sicurezza sul lavoro è strutturale, finché prevarrà il profitto nelle scelte politiche delle aziende non si risolverà il problema. Di cosa c’è bisogno? Di un cambiamento culturale e di un modello partecipativo che coinvolga i lavoratori e i loro rappresentanti". E’ schietto Mirco Pellati (nella foto a destra), responsabile salute e sicurezza Cigl, nel commentare i dati Inail. Il rapporto tra aziende e sindacato sul nostro territorio è variegato ma, per il sindacalista, sono le multinazionali ad essere più attente ai temi della sicurezza: "E’ una cultura diversa, salute e sicurezza sono temi più sentiti, nonostante anche queste non siano esenti dal problema. Ho seguito alcune multinazionali e sulla materia dell’infortunistica stanno lavorando bene". Per Pellati nel problema rientrano pure le associazioni datoriali: "Dovrebbero intervenire rispetto a quelle aziende che non hanno un atteggiamento etico, altrimenti si crea un dumping tra imprese: se non investo in sicurezza posso permettermi di vendere un prodotto a meno rispetto a chi invece investe in formazione". Ma salute e sicurezza vanno di pari passo pure con l’aspetto della legalità. "Dopo il processo Aemilia - conclude Pellati - abbiamo visto che c’è una grossa infiltrazione di malavita organizzata all’interno del tessuto produttivo, è in questi contesti che i temi della sicurezza non vengono citati. Il settore dell’edilizia è un esempio, anni fa ho seguito il comparto dell’agricoltura dove i datori di lavoro chiedevano di non denunciare gli infortuni leggeri. Purtroppo succede ancora".

Di fondo, poi, devono esserci gli organi di vigilanza, ma in Italia, Reggio Emilia compresa, c’è una forte carenza di personale. "Sul territorio ci sono state diverse assunzioni per la figura di ispettore del lavoro - spiega Domenico Chiatto (nella foto a sinistra), segretario generale aggiunto della Cisl Emilia Centrale - ma non hanno potenziato l’organico secondo quanto ci si aspettava". Ma per il segretario Cisl, non è necessario il solo potenziamento dei servizi ispettivi: "Bisogna mettere in campo incentivi premianti per le aziende che investono sulla salute e la sicurezza, con formazione e addestramento" conclude.