Infortuni, l’ira dei sindacati: "Vanno rivisti i protocolli"

"È uno stillicidio drammatico e francamente non più tollerabile". Cgil, Cisl e Uil lanciano l’allarme dopo i tre gravi infortuni sul lavoro avvenuti mercoledì nella nostra provincia. I sindacati reggiani da tempo hanno chiesto alla Provincia un tavolo per affrontare in modo condiviso le problematiche relative alla piena applicazione delle norme che presiedono alla salute e sicurezza. "Bisogna intervenire sia sul piano della formazione dei dipendenti sia su un controllo più stringente nelle imprese attraverso un maggior protagonismo degli organi ispettivi", dicono i sindacati. Per Cgil, Cisl e Uil bisogna "rivedere i protocolli con il Comune e sottoscriverne di nuovi con la Provincia. Sempre con la Provincia è necessario dare gambe al tavolo previsto dal patto regionale per il lavoro e il clima. Tutti i soggetti potenzialmente coinvolti (Ispettorato, Inail, Spsal, enti bilaterali, associazioni di impresa, Provincia, Comuni, Prefettura, Procura) devono avviare un confronto serrato che porti ad azioni concrete per raggiungere l’obbiettivo per noi possibile di zero infortuni nei luoghi di lavoro".

Anche Sgb Emilia Romagna (sindacato generale di base) chiede provvedimenti, sollecitando urgentemente "una cultura della sicurezza e della produzione dove le priorità sono la vita e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e non il profitto e i guadagni". Sgb interviene con preoccupazione dopo i tre lavoratori, in situazioni differenti, rimasti gravemente infortunati. "Questo triste e doloroso conteggio – sottolinea Sgb – sta purtroppo diventando una normalità, una macabra abitudine che poco a poco si sostituisce a quello che ormai rimane di una sterile cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro. La vita e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori devono essere la priorità e tutelate con ogni mezzo". Sgb chiede inoltre investimenti e risorse concrete per rafforzare "le sezioni competenti dell’ispettorato del lavoro e delle Asl, irrobustire i controlli, diffondere capillarmente la cultura della prevenzione, della protezione e della sicurezza, ampie campagne di informazione e formazione. Serve un ammodernamento e un netto miglioramento delle condizioni di lavoro (ritmi, turni, orario). Il 20 ottobre sarà sciopero generale".

Matteo Barca