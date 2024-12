Infortuni sul lavoro alla Padana Tubi: prosciolti gli amministratori, processo per due dipendenti

Sulle eventuali responsabilità dietro tre infortuni sul lavoro avvenuti nel 2019 alla Padana Tubi, si è approdati ieri al vaglio del giudice Luigi Tirone. Nell’udienza predibattimentale, il pubblico ministero Denise Panoutsopolus ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque imputati accusati a vario titolo di lesioni colpose con mancato rispetto delle norme: tre amministratori della società e due lavoratori, cioè un ingegnere responsabile della sicurezza e un preposto alla vigilanza per il rispetto delle norme.

L’avvocato difensore Alessandro Sivelli ha domandato per tutti i suoi assistiti il proscioglimento. Il giudice ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per i tre titolari Anna, Claudio e Romano Alfieri "per non aver commesso il fatto", e ha dichiarato l’azienda Padana Tubi "esente da responsabilità". Il giudice ha invece disposto il processo con rito ordinario in gennaio per i due dipendenti.

Il più grave degli infortuni avvenne il 12 luglio 2019 a San Giacomo di Guastalla quando un operaio allora 46enne di Reggiolo fu travolto da una bobina di filo d’acciaio di una tonnellata che gli colpì le gambe e fu trasportato in rianimazione. Il mese prima, un 29enne di Dosolo (Mn) durante una lavorazione con l’uso di una pistola al plasma fu ustionato al volto, al torace e alle braccia dall’olio bollente uscito da un tubo che esplose. L’infortunio più leggero risale al marzo 2019, un tubo fratturò un operaio.

Dopo l’infortunio di luglio, Cgil e Cisl insorsero e proclamarono uno sciopero puntando il dito contro l’azienda. Depositando una memoria, l’avvocato Sivelli ha spiegato come funziona il servizio di sicurezza dell’azienda "da 700 dipendenti", capeggiato da un ingegnere e composto da altri quattro ingegneri più i preposti, e ha evidenziato che Padana tubi "ha investito 32 milioni in quattro anni per la sicurezza e il miglioramento degli impianti, anche prima che avvenissero gli infortuni". "Evidentemente il giudice ha ritenuto che l’organizzazione della sicurezza fosse adeguata, tanto da prosciogliere gli amministratori e la società. Per i tre infortuni si valuteranno nel dibattimento le responsabilità dei singoli e anche dei lavoratori", dice Sivelli.