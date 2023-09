Infortuni sul lavoro: mercoledì nero. Cade da 3 metri, è in pericolo di vita. Altri due operai gravi all’ospedale

Un ragazzo in pericolo di vita e altri due uomini in gravi condizioni. Tre infortuni sul lavoro in provincia nel giro di cinque ore. Un mercoledì nero quello di ieri per i lavoratori.

L’incidente più grave è avvenuto poco dopo le 16 a Cadiroggio di Castellarano dove un 25enne, dipendente di una ditta di ponteggi, è caduto da un’altezza di tre metri durante le operazioni di allestimento di un cantiere edile. Il giovane – residente a Carpi, nel modenese – ha sbattuto la testa a terra riportando un serio trauma cranico. Subito i colleghi hanno allertato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Ma viste le condizioni apparse da subito critiche, è stato chiamato l’elisoccorso. Il muratore è stato trasportato in volo d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, in provincia di Modena, dov’è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Sul luogo dell’infortunio sono arrivati anche i carabinieri e il personale della medicina del lavoro dell’Ausl di Scandiano.

Pochi minuti, intorno alle 15,55 un altro allarme è scattato a Calerno di Sant’Ilario dove un 32enne – residente a Reggio – dipendente di un’azienda agricola è rimasto incastrato pericolosamente con la mano destra negli ingranaggi di un nastro trasportatore. Subito si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Franchini di Montecchio dov’è stato ricoverato in gravi condizioni. Tuttavia, stando ai primi accertamenti effettuati al pronto soccorso, non risulterebbe essere in pericolo di vita. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant’Ilario assieme al personale della medicina del lavoro del distretto Ausl di Montecchio.

La giornata era partita già con grande paura in città. Intorno alle 11 infatti erano stati allertati i soccorsi per un infortunio sul lavoro a Pieve Modolena, in via Gian Maria Ferraroni. Un operaio di 52 anni stava lavorando all’interno dell’azienda Rm Metalli. All’improvviso, per cause tutte ancora da ricostruire, è rimasto schiacciato da una grossa bobina di acciaio gli è precipitata addosso. Prima si è fatto male alla testa riportando un serio trauma cranico, poi su varie parti del corpo. Immediatamente i responsabili della sua ditta hanno allertato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Ma successivamente è stato necessario anche l’arrivo dell’elisoccorso. Una volta prestate le prime cure e stabilizzato, è stato caricato sul velivolo. Ma pochi secondi dopo il decollo, il pilota è stato costretto all’atterraggio perché il personale medico sanitario aveva riscontrato un abbassamento dei parametri vitali del paziente e dunque sono stati costretti a scendere nuovamente per rianimarlo. L’uomo è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni. Ma nel pomeriggio, dopo il grande spavento, è stata sciolta la prognosi: se la caverà con un mese. Anche su questo caso indagano medicina del lavoro, carabinieri e polizia.